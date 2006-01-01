مقتل وإصابة 8 من الانقلابيين في مواجهات بتعز قُتل 3 وأصيب 5 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية اليوم السبت في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز. في المقابل، استشهد اثنين وأصيب 4 من قوات الجيش

صفقات بالمليارات.. الجيش المصري يعزز قدراته عام 2016 السيد السنطاوي– إرم نيوز شهدت مصر، خلال الفترة الماضية، نقلة نوعية في مجال تسليح وتنمية قدرات الجيش، وذلك في ظل التحديات والمستجدات الداخلية

بخط يده.. وصية الرئيس صدام حسين إلى شعب العراق والأمة العربية (صورتان) بمناسبة الذكرى العاشرة لاستشهاده، اعاد الموقع العراقي “وجهات نظر” نشر وصية الرئيس صدام حسين التي وجهها إلى شعب العراق والأمة العربية بعد إعلان الحكم عليه من

الحوثيون وحزب صالح يرفضون تسليم ممثّليهم في اجتماع الأردن الأناضول رفض وفدا جماعة "أنصار الله" (الحوثي) وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تسليم أسماء ممثليهم المزمع مشاركتهم في اجتماع الأردن، الذي ترعاه الأمم