كاك بنك يؤكد استعداده لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة.. وان لديه السيولة الكافية “تفاصيل” أكد بنك التسليف التعاوني الزراعي “كاك بنك” استعداده صرف مرتبات الموظفين في عموم المحافظات. جاء ذلك أثناء استقبال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية

قرارات جمهورية بتعيين نائب لوزير النفط والمعادن ورئيس لمجلس ادارة البنك الاهلي ونائبا له صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 13 ) لسنة 2017م قضت المادة الأولى منه بتعيين سعيد سليمان بركات الشماسي نائبا لوزير النفط والمعادن. وقضت المادة الثانية العمل بهذا القرار

استشهاد قائد الحزام الامني في لودر رشدي العلواني و3 من مرافقيه في كمين مسلح قتل قائد الحزام الامني بمدينة لودر و3 من مرافقيه بكمين مسلح ظهر يوم السبت . وقال مصادر اعلامية نقلا عن مصدر امني ان رشدي حسين العلواني قتل برصاص مسلحين يعتقد

عاجل: صالح يرسل تعزيزات من الحرس الجمهوري إلى المخا ويتوعد بالحسم كشفت مصادر مطلعة ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح أرسل تعزيزات إلى مدينة المخا الإستراتيجة بمحافظة تعز التي تدور فيها معارك عنيفة منذ عدة ايام. وبحسب المصادر