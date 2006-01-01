قُتل 3 وأصيب 5 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية اليوم السبت في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز. في المقابل، استشهد اثنين وأصيب 4 من قوات الجيش
السيد السنطاوي– إرم نيوز شهدت مصر، خلال الفترة الماضية، نقلة نوعية في مجال تسليح وتنمية قدرات الجيش، وذلك في ظل التحديات والمستجدات الداخلية
بمناسبة الذكرى العاشرة لاستشهاده، اعاد الموقع العراقي “وجهات نظر” نشر وصية الرئيس صدام حسين التي وجهها إلى شعب العراق والأمة العربية بعد إعلان الحكم عليه من
الأناضول رفض وفدا جماعة "أنصار الله" (الحوثي) وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تسليم أسماء ممثليهم المزمع مشاركتهم في اجتماع الأردن، الذي ترعاه الأمم
شنت طائرات التحالف العربي مساء اليوم السبت أكثر من 13 غارة استهدفت معسكرات ومواقع يتمركز فيها الحوثيون بمحيط العاصمة صنعاء . وقالت مصادر محلية " أن ست غارات متتالية