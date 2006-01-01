تقرير أممي يكشف عن استمرار ايران بتهريب السلاح الى اليمن ولبنان وكالات: كشف تقرير سري للأمين العام للأمم المتحدة السابق، بان كي مون، عن قيام إيران بخرق الحظر على السلاح، وارساله الى مليشيا الحوثي في اليمن، و”حزب الله” في

في اليوم الثالث من الاضراب تعرض رئيس نقابة التدريس بجامعة صنعاء لاعتداء وتهديد بالتصفية الجسدية مع تواصل الإضراب الشامل لليوم الثالث على التوالي ، أكدت مصدر مسئول في نقابة التدريس بجامعة صنعاء بأن رئيس النقابة تعرض اليوم لمحاولة اعتداء وتهديد بالتصفية

طيران فلاي جوردان يعلن عن تشغيل خط عدن-عمّان أعلنت شركة طيران فلاي جوردان عن الإعداد لتدشين خط طيران من العاصمة الأردنية عمان إلى عدن ذهاباً وإياياً.وأضافت الشركة الأردنية الخاصة في تصريح صحفي أن موعد تشغيل

أميون بشهادات ماجستير ودكتوراه .. تقرير رسمي يكشف حجم الكارثة الكبرى في برامج الدراسات العليا في الجامعات الاهلية حذر تقرير رسمي صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في اليمن من خطورة استمرار الفوضى التي تشهدها الجامعات