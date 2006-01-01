مشرف وحدة الصواريخ " التابعة للمليشيات يسلم نفسه للشرعية اليمنية ويدلي باعترافات خطيرة أدلى مشرف وحدة الصواريخ التابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبهة نهم باعترافات خطيرة عن دور إيران وحزب الله في اليمن بعد أن سلم نفسه للجيش الوطني. وقال

اقرار إنشاء خزانات استراتيجية للمشتقات النفطية بمأرب وإجراءات ضد "المتلاعبين" وتجار "السوق السوداء" أقرت وزارة النفط والمعادن اعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع السلطة المحلية في محافظة مأرب لإنشاء خزانات لمخزون استراتيجي من المشتقات النفطية والغازية

إجراءات عاجلة لصرف مرتبات المدنيين وتوجيه حكومي بتحويلها بأسماء الموظفين مباشرة عقد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً موسعاً بقيادات وزارتي المالية والاتصالات وتقنية المعلومات والبنك

رؤساء أركان 14 دولة مشاركة بالتحالف الإسلامي يجتمعون في الرياض شددت الدول المشاركة في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، اليوم الأحد، على أهمية تعزيز جهود الدول الإسلامية لمحاربة الإرهاب الذي بات يمثل تهديداً للمنطقة والمجتمع