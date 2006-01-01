وكالات: كشف تقرير سري للأمين العام للأمم المتحدة السابق، بان كي مون، عن قيام إيران بخرق الحظر على السلاح، وارساله الى مليشيا الحوثي في اليمن، و”حزب الله” في
مع تواصل الإضراب الشامل لليوم الثالث على التوالي ، أكدت مصدر مسئول في نقابة التدريس بجامعة صنعاء بأن رئيس النقابة تعرض اليوم لمحاولة اعتداء وتهديد بالتصفية
أعلنت شركة طيران فلاي جوردان عن الإعداد لتدشين خط طيران من العاصمة الأردنية عمان إلى عدن ذهاباً وإياياً.وأضافت الشركة الأردنية الخاصة في تصريح صحفي أن موعد تشغيل
حذر تقرير رسمي صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في اليمن من خطورة استمرار الفوضى التي تشهدها الجامعات
دعا أمين عام نقابة المعلمين اليمنيين حسين الخولاني إلى صرف أجور ومرتبات التربويين كاملة غير منقوصة، مشددا على ضرورة تسليم مرتبات جميع الشهور الفائتة، بالإضافة إلى