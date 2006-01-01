أكد بنك التسليف التعاوني الزراعي “كاك بنك” استعداده صرف مرتبات الموظفين في عموم المحافظات. جاء ذلك أثناء استقبال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 13 ) لسنة 2017م قضت المادة الأولى منه بتعيين سعيد سليمان بركات الشماسي نائبا لوزير النفط والمعادن. وقضت المادة الثانية العمل بهذا القرار
قتل قائد الحزام الامني بمدينة لودر و3 من مرافقيه بكمين مسلح ظهر يوم السبت . وقال مصادر اعلامية نقلا عن مصدر امني ان رشدي حسين العلواني قتل برصاص مسلحين يعتقد
كشفت مصادر مطلعة ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح أرسل تعزيزات إلى مدينة المخا الإستراتيجة بمحافظة تعز التي تدور فيها معارك عنيفة منذ عدة ايام. وبحسب المصادر
حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد من مغبة التمادي في السطو على أموال الأوقاف أو البيع والشراء في ممتلكات الوقف استغلالاً للظروف الراهنة، التي تمر بها البلد خصوصاً في