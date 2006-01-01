تعز: صدور أول قرار باستئناف أعمال النيابات بعد عامين من التوقف صدر أول قرار باستئناف دور النيابات بتعز بعد عامين من توقفها جراء الحرب التي اشعلتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في البلاد. وحصل "يمن شباب نت" على صورة للقرار رقم (1)

البنك الدولي: المنحة الأخيرة مخصصة لمشاريع صحية وتوظيف 400 ألف يمني تشكل منحة البنك الدولي الأخيرة لليمن البالغة 450 مليون دولار، سابقة من نوعها، لجهة دخول المؤسسة للمرة الأولى في منطقة نزاع دائر. ولأنها كما يشرح نائب رئيس البنك

الجيش يسيطر على اجزاء من جبل النار شرق المخاء سيطرت قوات الجيش والمقاومة وبدعم من قوات التحالف العربي على اجزاء من جبل النار شرق مدينة المخا الساحلية في محافظة تعز . وكانت قوات الجيش والمقاومة قد بدات امس

اليمن .. ولد الشيخ في مهمة انقاذ جديدة للميليشيات يسعى المبعوث الدولي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ الى هدنة جديدة ووقف طويل لاطلاق النار، من خلال احاطته المتوقع تقديمها اليوم الى مجلس الامن الدولي وفقا لمصادر