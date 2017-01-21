اقتحمت قوات الجيش الوطني المسنودة من قوات التحالف العربي مدينة المخا الساحلية غرب تعز وسط انهيارات متسارعة في صفوف المليشيات الحوثية. وبحسب مصادر عسكرية فإن قوات
شن أبطال الجيش، اليوم السبت، هجوماً واسعاً على مواقع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في محيط مديرية المخا، غربي محافظة تعز. وقال مصدر عسكري في محور تعز لوكالة
اغتيل خلال الساعات الأربع والعشرون الماضية، في محافظة تعز ثلاث جنود من أفراد القوات المسلحة . واغتال مجهولون مساء أمس الجمعة ثلاثة جنود أحدهم في شارع جمال،
أعلنت قوات اليمني الشرعي فجر السبت، 21/01/2017، عن قصف معسكر الصمع ومواقع حول مطار صنعاء الدولي للمرة الأولى منذ بداية الحرب قبل نحو عامين. بدورها، شنت مقاتلات التحالف
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (9) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن احمد حسان جبران قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة وقائداً للواء 13 مشاه ويرقى