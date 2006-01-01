صدر أول قرار باستئناف دور النيابات بتعز بعد عامين من توقفها جراء الحرب التي اشعلتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في البلاد. وحصل "يمن شباب نت" على صورة للقرار رقم (1)
تشكل منحة البنك الدولي الأخيرة لليمن البالغة 450 مليون دولار، سابقة من نوعها، لجهة دخول المؤسسة للمرة الأولى في منطقة نزاع دائر. ولأنها كما يشرح نائب رئيس البنك
سيطرت قوات الجيش والمقاومة وبدعم من قوات التحالف العربي على اجزاء من جبل النار شرق مدينة المخا الساحلية في محافظة تعز . وكانت قوات الجيش والمقاومة قد بدات امس
يسعى المبعوث الدولي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ الى هدنة جديدة ووقف طويل لاطلاق النار، من خلال احاطته المتوقع تقديمها اليوم الى مجلس الامن الدولي وفقا لمصادر
تواصل قوات الجيش اليمني في محافظة تعز، تمشيط المواقع والمناطق التي سيطرت عليها خلال الـ48 ساعة في مدينة المخا الساحلية، غرب تعز، علاوة على استمرار طائرات التحالف