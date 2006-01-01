أدلى مشرف وحدة الصواريخ التابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبهة نهم باعترافات خطيرة عن دور إيران وحزب الله في اليمن بعد أن سلم نفسه للجيش الوطني. وقال
أقرت وزارة النفط والمعادن اعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع السلطة المحلية في محافظة مأرب لإنشاء خزانات لمخزون استراتيجي من المشتقات النفطية والغازية
عقد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً موسعاً بقيادات وزارتي المالية والاتصالات وتقنية المعلومات والبنك
شددت الدول المشاركة في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، اليوم الأحد، على أهمية تعزيز جهود الدول الإسلامية لمحاربة الإرهاب الذي بات يمثل تهديداً للمنطقة والمجتمع
حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار الأجواء الصحوة والباردة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، مع إحتمال تكون الصقيع أثناء الليل والصباح الباكر خلال الـ 24