عاجل : قوات الجيش الوطني تسيطر الآن على معسكر الدفاع الجوي اقتحمت قوات الجيش الوطني المسنودة من قوات التحالف العربي مدينة المخا الساحلية غرب تعز وسط انهيارات متسارعة في صفوف المليشيات الحوثية. وبحسب مصادر عسكرية فإن قوات

"المخا".. الجيش يشن هجوماً واسعاً على مواقع الحوثيين في محيط المدينة! شن أبطال الجيش، اليوم السبت، هجوماً واسعاً على مواقع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في محيط مديرية المخا، غربي محافظة تعز. وقال مصدر عسكري في محور تعز لوكالة

مسلحون يغتالون ثلاثة من القوات المسلحة بتعز اغتيل خلال الساعات الأربع والعشرون الماضية، في محافظة تعز ثلاث جنود من أفراد القوات المسلحة . واغتال مجهولون مساء أمس الجمعة ثلاثة جنود أحدهم في شارع جمال،

قوات الجيش اليمني تقصف حامية مطار صنعاء أعلنت قوات اليمني الشرعي فجر السبت، 21/01/2017، عن قصف معسكر الصمع ومواقع حول مطار صنعاء الدولي للمرة الأولى منذ بداية الحرب قبل نحو عامين. بدورها، شنت مقاتلات التحالف