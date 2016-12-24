الرئيسية أخبار وتقارير صحيفة اماراتية : الملك سلمان يتخذ قرارصارم .. لا مصالحة مع مصر!
أخبار وتقارير
Google+
مقالات الرأي
المسيحي دونالد ترامب!
قديماً عندما فكر تحالف الملوك – رجال الدين في أوروبا في غزو المسلمين للسيطرة على القلب التجاري في الشام،
مات محمد العبسي مسموما
محمد العبسي القتل أنواع: القتل قهرا القتل تجويعا القتل ترويعا القتل تهديدا ووعيدا وأنواع أخرى! مات محمد
دردشات خلال أيام
عاد إسماعيل ولد الشيخ إلى المنطقة. كان الرئيس اليمني قد رفض استقباله قبل أسابيع في الرياض، غضب ولد الشيخ،
ثمن انصاف الثورات ...اليمن بحاجه لشراكه ونبذ التحالف والتحاصص
تدفع الشعوب العربية ثمن أنصاف ثوراتها ، تدفعها من أستقرارها و دمائها و أرواحها وفقدان شبابها و أموالها و
نوفمبر غريباً
عيد استقلال مجيد .. يكفي الاحتفاء بهذه المناسبة بأن نتذكر الشهداء الذين سقطوا على درب الحرية وفاءً وتقديراً
حكومة شيخ السوق!
ذكرني حكومة الإنقلاب الحوثي اليوم بشيخ سوق البقر والغنم وحتى القات شيخ بلا مشيخ ..وتسلّط بلا سُلطة!  شيخ سوق
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
يونيسف: 2000 مدرسة مدمرة في اليمن ونصف المرافق الصحية معطلة.. فيديو
بدء صرف مستحقات الطلاب اليمنيين في المانيا للربع الأول لعام 2017
داعش يعلن مقتل منفذ هجوم سوق “عيد الميلاد” في برلين‎
شبوة : تدمير طقماً عسكرياً على متنه عناصر من جماعة الحوثي وصالح في منطقة لخفر
الكويت تقدم 20 سيارة إسعاف ومساعدات علاجية لعدن ولحج وأبين والضالع
الملحقية الثقافية في ماليزيا تدشن اليوم صرف مستحقات الربع الرابع
السعودية تعلن خبرا سار للمقيمين وتلغي عنهم دفع الضريبة
اتبعنا على فيسبوك

صحيفة اماراتية : الملك سلمان يتخذ قرارصارم .. لا مصالحة مع مصر!

السبت 24 ديسمبر 2016 08:50 مساءً الحدث - متابعات
كشفت صحيفة إماراتية مقربة من دوائر الحكم في الإمارات أن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز قد حسم الأمر بخصوص المصالحة مع جمهورية مصر العربية.
وبحسب صحيفة "الرأي" فإن الملك السعودي قد أغلق وبشكل نهائي ملف المصالحة مع مصر.
وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها بأن الجولة الأخير للملك "سلمان" قد كشفت عن سلم أصدقاء المملكة في البيت الخليجي بحسب الأهمية، موضحة بأن الجولة كانت حاسمة في ابعاد مصر من قائمة الحلفاء.
و أضافت الصحيفة أن الملك سلمان رفض محاولة الصلح الأخيرة بوساطة إماراتية عندما تجنّب لقاء السيسي في أبو ظبي, حيث رتبت الإمارات لإجراء اللقاء لكن خادم الحرمين وصل متأخراً "متعمدا" إلى مطار أبوظبي بعد ساعتين و بعد أن تأكد من مغادرة السيسي للمطار .
واستنتجت الصحيفة بأن قرار إبعاد مصر سيدفع بالأخيرة نحو إعادة تحالفاتها بناءاً على المعطيات الجديدة، ما قد يدفع بها الى تمتين علاقاتها بالعد اللدود للملكة "إيران".

 


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2016 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات