صحيفة اماراتية : الملك سلمان يتخذ قرارصارم .. لا مصالحة مع مصر!

الحدث - متابعات

كشفت صحيفة إماراتية مقربة من دوائر الحكم في الإمارات أن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز قد حسم الأمر بخصوص المصالحة مع جمهورية مصر العربية.

وبحسب صحيفة "الرأي" فإن الملك السعودي قد أغلق وبشكل نهائي ملف المصالحة مع مصر.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها بأن الجولة الأخير للملك "سلمان" قد كشفت عن سلم أصدقاء المملكة في البيت الخليجي بحسب الأهمية، موضحة بأن الجولة كانت حاسمة في ابعاد مصر من قائمة الحلفاء.

و أضافت الصحيفة أن الملك سلمان رفض محاولة الصلح الأخيرة بوساطة إماراتية عندما تجنّب لقاء السيسي في أبو ظبي, حيث رتبت الإمارات لإجراء اللقاء لكن خادم الحرمين وصل متأخراً "متعمدا" إلى مطار أبوظبي بعد ساعتين و بعد أن تأكد من مغادرة السيسي للمطار .

واستنتجت الصحيفة بأن قرار إبعاد مصر سيدفع بالأخيرة نحو إعادة تحالفاتها بناءاً على المعطيات الجديدة، ما قد يدفع بها الى تمتين علاقاتها بالعد اللدود للملكة "إيران".