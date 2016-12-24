التقطت عدسات الكاميرا صوراً لمجموعات من مليشيا الحوثيين وهي تفر هاربة من مبنى القصر الجمهوري بمحافظة تعز، غربي اليمن.

ونشر المصور الفوتوغرافي ابوبكر اليوسفي الصور التي التقطها للحوثيين الفارين اليوم على صفحته في فيس بوك، أثناء تغطيته للمعارك التي تشتعل في المدينة.