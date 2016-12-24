التقطت عدسات الكاميرا صوراً لمجموعات من مليشيا الحوثيين وهي تفر هاربة من مبنى القصر الجمهوري بمحافظة تعز، غربي اليمن.
ونشر المصور الفوتوغرافي ابوبكر اليوسفي الصور التي التقطها للحوثيين الفارين اليوم على صفحته في فيس بوك، أثناء تغطيته للمعارك التي تشتعل في المدينة.
وتشن قوات الجيش الوطني هجوماً عسكرياً على مواقع تمركز المليشيا في ضواحي المدينة، حققت فيه انتصارات عسكرية واستطاعت تحرير حي الكندي، كما تمكنت من السيطرة على صالة الملوك المطلة على معسكر التشريفات، والذي لا يزال تحت سيطرة المليشيا، والتي تعاني من انهيار كبير في المعنويات، بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى وتكبدهم خسائر في العتاد في المعارك الأخيرة.
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