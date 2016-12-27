غارات جوية لطيران التحالف شمال العاصمة صنعاء

الحدث - متابعات

شن طيران التحالف العربي التي تقوده السعودية، اليوم الثلاثاء، غارات جوية على مواقع يسيطر عليها الحوثيون وقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن “مقاتلات التحالف قصفت بأربع غارات جوية معسكري “الصمع، وفريجة” في مديرية “أرحب” شمال العاصمة صنعاء”، وسمع على إثر ذلك دوي انفجارات عنيفة إلى مسافات بعيدة.