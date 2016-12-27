الحكومة اليمنية توافق مبدئياً على صيغة معدلة من خارطة الطريق

الحدث - صنعاء

كشفت مصادر حكومية عن موافقة الحكومة على صيغة جديدة معدلة من خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشيرة أنها ستعلن موافقتها الرسمية بعد تسلمها لها.

وأوضحت المصادر لـ"قناة العربية" أن التعديلات استندت إلى نتائج اجتماعات وزراء خارجية الرباعية الدولية في الرياض، والتي تضم السعودية وبريطانيا وأميركا والإمارات، وبما يتفق مع المرجعيات الثلاث للحل السياسي لإنهاء الانقلاب، وتبدأ بانسحاب الميليشيات وتسليم السلاح ثم الحل السياسي.

في سياق متصل, قالت صحيفة البيان الإماراتية اليوم الثلاثاء " ان الحكومة اليمنية وافقت مبدأيا على صيغة جديدة معدلة من خريطة الطريق الاممية التي قدمها المبعوث الاممي وستعلن موافقتها الرسمية بعد تسلمها للصيغة المعدلة من المبعوث نفسه.



ووفقاً لمصادر الصحيفة " فإن الحكومة أبلغت المبعوث الاممي موافقتها على الصيغة الجديدة، بعد إدخال تعديلات وضعت أسساً جيدة للسلام، والتزمت بالمرجعيات الثلاث المتفق بشأنها.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد أكد أمس الإثنين تمسكه بحل سياسي شامل في اليمن على قاعدة المرجعيات الثلاث، وهي: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي.