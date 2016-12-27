الحدث - صنعاء

قتل 17 من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اليوم في معارك عنيفة مع الجيش والمقاومة الشعبية في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وقال الناطق الرسمي لمقاومة صنعاء عبدالله الشندقي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)" إن الجيش مسنودا بطيران التحالف، حرر اليوم منطقة " كيال الرباح"، واسفرت المعارك عن مقتل 17 من المليشيا وجرح العشرات، فيما استشهد اثنين وجرح خمسة من أبطال الجيش والمقاومة الشعبية".

وذكر أن غارات لطيران التحالف قصفت مواقع المليشيا بالقرب من نقيل بن غيلان، ودمرت ثلاثة أطقم ومدرعة، وقتل وجرح من كان على متنها.