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"بلقيس للطيران" شركة طيران جديدة خاصة في عدن

الخميس 29 ديسمبر 2016 09:58 مساءً الحدث - صنعاء

قالت صحيفة "الامناء" في عددها الصادر اليوم الخميس انها تحصلت  على معلومات من مصادر وثيقة الصلة أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لاستكمال تأسيس شركة (بلقيس للطيران) وهي شركة مساهمة .
هذا ومن المتوقع أن يتم استكمال تأثيث مطار عدن الدولي خلال الأيام القادمة بعد استكمال معظم التجهيزات التي تكفل بها أحد رجال الأعمال الجنوبيين.
قالت تلك المصادر أن الأسطول أصبح شبه جاهز في إحدى الدول ومن المتوقع أن يبدأ التدشين الفعلي خلال العام القادم.
مصادر قالت أن مطار عدن الدولي يعاني من نقص في الموظفين كون الموظفين السابقين لم يباشروا أعمالهم إلى اليوم. 


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