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الجيش يضبط شحنة أسلحة في حضرموت كانت في طريقها إلى المليشيا

الخميس 29 ديسمبر 2016 10:06 مساءً الحدث - متابعات
تمكنت نقطة عسكرية تابعة للجيش في محافظة حضرموت شرق اليمن من ضبط شحنة أسلحة على متن شاحنة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة البيضاء.
 
وقالت مصادر عسكرية ان قاطرة محملة بحشوات متفجرة وصواريخ وأسلحة وذخائر كانت مخبأة وسط كميات من معلبات زيت الطبخ تم ضبطها اليوم الخميس في نقطة البوابة الشرقية بمديرية الريدة بحضرموت كانت قادمة من المهرة.
 
وأكدت المصادر ان الشاحنة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة البيضاء.

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