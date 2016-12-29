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رعاية تسفر اكثر من 156 جريحا من ابناء تعز إلى تركيا

الخميس 29 ديسمبر 2016 10:08 مساءً الحدث - صنعاء

 تقي الدين الحذيفي:

قامت مؤسسة,رعاية لرعاية الجرحى وأسر الشهداء اليوم في تعز بتفسير أكثر من156 جريحا من ابناء المحافظة اللذين أصيبوا جراء الحرب الدائرة في المدينة.

وأشار مدير مؤسسة رعاية لرعاية أسر الشهداء والجرحى عصام التميمي انا المؤسسة وبدعم من دولة,تركيا وجهود,بذلها محافظ محافظة تعز تم تفسير اليوم 158 جريحا إلى دولة,تركيا لتلقي العلاجات الخاصة بهم وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.

وأشار التميمي أن الجرحى اللذين تم تسفيرهم اليوم إلى دولة تركيا أصيبوا إصابات متنوعة معضمها كانت إصابتهم بتر أطرافهم نتيجة القصف العشوائي اللذي تتعرض له احياء المدينة من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع صالح وان المؤسسة ستقوم بتسفير دفعة ثانية إلى تركيا في أقرب وقت ممكن.

وقد عبر التميمي عن شكره وامتنانه للدولة التركية ولمحافظ محافظة على جهودهم المبذولة ودعمهم لجرحى مدينة تعز المحاصرة.


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