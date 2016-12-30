الحدث - صوت اليمن

كشف الناشط السياسي البارز "غايب حواس" عن حقيقة الدور, الغير معلن الذي, أسهم به وزير الشباب والرياضة في الحكومة الانقلابية "حسن زيد" في خلق قنوات تواصل بين جماعة الحوثي والأمريكان .

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وقال, حواس في مداخلة له في برنامج وثائقي حول جماعة الحوثي, في, اليمن بثته قناة "بلقيس" أن حسن زيد كان الوسيط بين الحوثيين والسفارة الأمريكية بصنعاء,.

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ونقل حواس عن حسن زيد قوله عقب توقيع الحوثيين والحكومة اتفاق التهدئة في العاصمة القطرية الدوحة آ أن من ضمن الاتفاق بند سري اشترطة الأمريكان يقضي بأن يضطلع الحوثيين بدور, امني, في, ملاحقة تنظيم القاعدة .