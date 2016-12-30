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عصابة مسلحة تختطف موظفين مصرف الكريمي ويسطو على 40 مليون وقوات الامن تستعيدها

الجمعة 30 ديسمبر 2016 10:48 صباحاً الحدث - متابعات

وجه مصرف الكريمي رسالة الي من يهمه الأمر قال فيها انه تم اغلاق كامل فروع المصرف في مدينة تعز . 
  
وبرر المصرف اغلاق الفروع بسبب ان بعض المسلحين اقدموا على السطو على سيارة نقل الاموال التابعة للمصرف وبداخلها 40 مليون يمني من منطقة الدحي وقاموا بالأعتداء على الموظفين بالظرب واخذوا السيارة والفلوس . 
  
وبعد تقديم بلاغ لادارة الأمن تم نزول احد الاطقم واعادوا السيارة من وادي المعسل وتم احتجاز موظفي المصرف في ادارة البحث الجنائي للتحقيق بينما اللصوص فارين الى هذه اللحظة. 


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