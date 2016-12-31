أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية اليوم السبت 31 ديسمبر .. بحسب مصدر مصرفي في العاصمة صنعاء :
العملة ـــــــــ أسعار الشراء ـــــــــ أسعار البيع
الريال السعودي ـــــــــ 82 ريال ـــــــــ 84 ريال
الدولار الأمريكي ـــــــــ 310 ريال ـــــــــ 315 ريال
الدرهم الإماراتي ـــــــــ 84 ريال ـــــــــ 85 ريال
الريال العماني ـــــــــ 700 ريال ـــــــــ 800 ريال
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