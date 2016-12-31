مقتل وإصابة 8 من الانقلابيين في مواجهات بتعز

المسيحي دونالد ترامب!
قديماً عندما فكر تحالف الملوك – رجال الدين في أوروبا في غزو المسلمين للسيطرة على القلب التجاري في الشام،
مات محمد العبسي مسموما
محمد العبسي القتل أنواع: القتل قهرا القتل تجويعا القتل ترويعا القتل تهديدا ووعيدا وأنواع أخرى! مات محمد
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عاد إسماعيل ولد الشيخ إلى المنطقة. كان الرئيس اليمني قد رفض استقباله قبل أسابيع في الرياض، غضب ولد الشيخ،
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