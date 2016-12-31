مقتل وإصابة 8 من الانقلابيين في مواجهات بتعز

الحدث - صنعاء

قُتل 3 وأصيب 5 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية اليوم السبت في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز.

في المقابل، استشهد اثنين وأصيب 4 من قوات الجيش والمقاومة في تلك المواجهات، بالإضافة إلى إصابة مدنيين اثنين في قصف للمليشيات على الأحياء السكنية.

وتعرضت القرى السكنية في الربيعي والضباب لقصف بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية من مواقع المليشيات المتمركزة في الربيعي، فضلا عن قصف آخر استهدف الأحياء السكنية من مواقع المليشيات المتمركزة في محيط المدينة.