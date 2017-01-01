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عسيري يوضح سبب صعوبة السيطرة على أمور الحرب في اليمن

الأحد 01 يناير 2017 11:07 مساءً الحدث - صنعاء

قالت قناة بي بي سي أن السعودية تقود تحالفا ينفذ منذ عامين عمليات عسكرية في ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.وأوضحت القناة الاخبارية البريطانية الناطقة بالعربية إن التحالف يؤكد أنه يستهدف إعادة حكم الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا، بينما يقول الحوثيون إن التحالف يهدف إلى تدمير البنية التحتية لليمن، ويصرون على أن هادي لم يعد رئيسا شرعيا.
وأشارت القناة الى توضيح من المتحدث باسم التحالف العربي عن سبب صعوبات حسم الأمور باليمن،وقالت  - في جزء من تقرير على موقعها الاخباري بالعربية - أن السعودية تقول - في سياق عرضها لوجهة نظرها ما الحرب في اليمن- إن الميليشيات" تنتشر وسط تجمعات المدنيين، ما يجعل من الصعب للغاية السيطرة على الأمور.
وقال اللواء العسيري، المتحدث باسم التحالف: "عندما تحارب في مثل هذه الظروف حيث تذوب المليشيات وسط تجمعات المدنيين، يكون من الصعب للغاية السيطرة على الأمور."


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