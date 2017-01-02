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قرار حوثي جديد بحجز اموال وارصدة الرئيس هادي وعددا من مسؤلي الدولة (اسماء وثيقة)

الاثنين 02 يناير 2017 10:27 مساءً الحدث - متابعات

وجهت النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين وحزب صالح، بحجز جميع الأرصدة والحسابات الخاصة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وبعض من مستشاريه ورؤساء الأحزاب اليمنية. وبحسب مذكرة حصل عليها «المصدر أونلاين»، فإن النيابة أمرت عدد من البنوك بحجز جميع الأرصدة والحسابات الخاصة بالرئيس ومسؤولي الدولة، وعدم الصرف منها أو التجيير أو المقاصة إلا بأمر من المحكمة الجزائية.

وقالت المذكرة بأن ذلك جاء بناء على قرار المحكمة في الجلسة المنعقدة يوم 24 من ديسمبر 2016، في القضية رقم 68 لسنة 2015م والمتهمين فيها، الرئيس هادي ووزير الخارجية السابق رياض ياسين ومستشاري الرئيس سلطان العتواني وعبدالوهاب الأنسي ووزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري وسفير اليمن بأمريكا أحمد عوض بن مبارك ورئيس جهاز الامن القومي السابق علي حسن الأحمدي.

وبحسب مصادر فإن هذا التوجيه سبقه توجيه تحفظي لأي أموال تعود للرئيس ومستشاريه ومن شملهم الاتهام، سواء كانت سائله أو أصول ثابته وأسهم بشركات وسندات ملكيتها لهم.


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