ميليشيات الحوثي تختطف الصحفي السامعي في دمنة خدير

الحدث - صنعاء

اختطفت ميليشيات الحوثي، أمس الاثنين، صحفياً من أحد النقاط الأمنية في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، بحسب مصدر مقرب من الصحفي.



وأضاف المصدر أن مسلحين حوثيين أوقفوا الصحفي «تيسير السامعي» في إحدى النقاط الأمنية في مديرية «دمنة خدير» بمحافظة تعز؛ عندما كان عائداً من مقر عمله؛ حيث «قاموا باختطافه واقتياده إلى منطقة مجهولة».



وأشار إلى أن السامعي صحفي غير محسوب على أي من طرفي الأزمة في اليمن، وأنه ترك العمل الصحفي، واستمر في وظيفته الحكومية في مكتب الصحة في «دمنة خدير».



وعن السبب المرجح لاختطافه، قال المصدر ذاته: «هناك بعض الموالين لجماعة الحوثي كان قد وشى لقيادات ميدانية حوثية في المنطقة بأن تيسير يعمل صحفياً ويُراسل مواقع إخبارية، رغم أنه متوقف عن مزاولة الصحافة منذ أن سيطر الحوثيون على المنطقة».



والسامعي عمل مراسلاً لعدد من الصحف والمواقع الإخبارية من أهمها صحيفة «المصدر» الأهلية، وكتب في عدد من الصحف من بينها صحيفة «الجمهورية» الحكومية، وصحيفتا «أخبار اليوم» و«حديث المدينة» الأهليتان، لكنه خلال الفترة الماضية عمل في البناء مع توقف الرواتب الحكومية، حسب ما ذكر المصدر.



ويعيش الصحفيون في اليمن تحت ظروف حرجة، وتتهم نقابة الصحفيين الانقلابيين باحتجاز 16 صحفياً في سجونها، فيما يختطف تنظيم «القاعدة» اثنين آخرين.