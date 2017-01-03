الرئيسية أخبار محلية قرار جمهوري جديد (نص القرار)
أخبار محلية
Google+
مقالات الرأي
تعز تحدت قوى الغزو والإحتلال
ليس لدي اي شك بأن الخصوم قبل الأصدقاء سوف يقومون ورغم انوفهم ماجرى سنة 2016م. بصورة ذكية وموضوعية/عقلانية بأن
الاتفاق الروسي التركي في سوريا وإنعكاساته على الملف اليمني
امريكا تجني ثمار مرة جراء لعبتها القذرة وسياستها التدميرية  وخيانة الحلفاء روسيا فضلت تركيا حليفا لوزنها
المسيحي دونالد ترامب!
قديماً عندما فكر تحالف الملوك – رجال الدين في أوروبا في غزو المسلمين للسيطرة على القلب التجاري في الشام،
مات محمد العبسي مسموما
محمد العبسي القتل أنواع: القتل قهرا القتل تجويعا القتل ترويعا القتل تهديدا ووعيدا وأنواع أخرى! مات محمد
دردشات خلال أيام
عاد إسماعيل ولد الشيخ إلى المنطقة. كان الرئيس اليمني قد رفض استقباله قبل أسابيع في الرياض، غضب ولد الشيخ،
ثمن انصاف الثورات ...اليمن بحاجه لشراكه ونبذ التحالف والتحاصص
تدفع الشعوب العربية ثمن أنصاف ثوراتها ، تدفعها من أستقرارها و دمائها و أرواحها وفقدان شبابها و أموالها و
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

قرار جمهوري جديد (نص القرار)

الثلاثاء 03 يناير 2017 09:31 مساءً الحدث - صنعاء
أصدر الرئيس هادي قراراً جمهورياً وفيما يلي نصه :
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الكابتن طيار صالح سليم بن نهيد رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.
وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .

شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات