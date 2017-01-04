غارات جوية للتحالف تدك مواقع المليشيا بعمران

الحدث - صنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأربعاء خمس غارات جوية استهدفت مواقع ومعسكرات لميليشيات الحوثي وصالح في محافظة عمران شمال اليمن.

ونقل مركز المستقيل الإعلامي "أن مقاتلات التحالف استهدفت معسكرات تدريب، ومخازن أسلحة ومعدات عسكرية بمزارع المؤسسة الاقتصادية في مديرية ذيبين شمال شرق مدينة عمران".

يذكر أن الأسلحة والمعدات التي استهدفها طيران التحالف اليوم كانت مليشيا الحوثي وصالح قد نهبتها أثناء اقتحام اللواء310 مدرع بمدينة عمران في العام 2014م وقامت بتخزينها.