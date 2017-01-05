الحوثيون يقتحمون منزل قيادي كبير في حزب المؤتمر ويختطفون عدداً من أقاربه

الحدث - صنعاء

اقتحمت مليشيات الحوثي بمدينة إب -وسط اليمن - مساء اليوم الخميس منزل أحد القيادات المؤتمرية والوجاهات الاجتماعية في المدينة. وقال مصدر محلي في المدينة في تصريح لـ " المشهد اليمني " أن مليشيات الحوثي اقتحمت بعدد من الأطقم المسلحة منزل القيادي المؤتمري احمد المنتصر - عاقل حارة مفرق جبلة - واختطفت عدداً من أقاربه كما نهبت ممتلكات وأغراض كبيرة من المنزل . وأضاف المصدر " أن المليشيات هددت القيادي " المنتصر " بعد أن حاصرت المنزل وقامت بسرقة سيارته وأثاث كبير من داخل المنزل