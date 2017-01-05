هادي يصدر قرارات جمهورية جديدة في اليمن

الحدث - صنعاء

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس مجموعة من القرارات الجمهورية، التي نصت على تعيين مجموعة من وكلاء الوزراء في الوزارات التي حددتها القرارات.

وصدر اليوم قرار بتعيين ماجد علي أحمد فضائل وكيلاً لوزارة حقوق الإنسان، كما أصدر الرئيس هادي قراراً بتعيين حسين عمر باسليم نائباً لوزير الإعلام، وتعيين محمد حسن قيزان وكيلاً للوزارة، إلى جانب تعيين عدد من المستشارين والنواب.

وأصدر هادي قراراً جمهورياً ثالثاُ نص على تعيين حمزة أمين الكمالي وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في وقت بحث فيه وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض، الأوضاع الإنسانية في اليمن والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون جرّاء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.