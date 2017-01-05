الرئيسية أخبار محلية هادي يصدر قرارات جمهورية جديدة في اليمن
أخبار محلية
Google+
مقالات الرأي
تعز تحدت قوى الغزو والإحتلال
ليس لدي اي شك بأن الخصوم قبل الأصدقاء سوف يقومون ورغم انوفهم ماجرى سنة 2016م. بصورة ذكية وموضوعية/عقلانية بأن
الاتفاق الروسي التركي في سوريا وإنعكاساته على الملف اليمني
امريكا تجني ثمار مرة جراء لعبتها القذرة وسياستها التدميرية  وخيانة الحلفاء روسيا فضلت تركيا حليفا لوزنها
المسيحي دونالد ترامب!
قديماً عندما فكر تحالف الملوك – رجال الدين في أوروبا في غزو المسلمين للسيطرة على القلب التجاري في الشام،
مات محمد العبسي مسموما
محمد العبسي القتل أنواع: القتل قهرا القتل تجويعا القتل ترويعا القتل تهديدا ووعيدا وأنواع أخرى! مات محمد
دردشات خلال أيام
عاد إسماعيل ولد الشيخ إلى المنطقة. كان الرئيس اليمني قد رفض استقباله قبل أسابيع في الرياض، غضب ولد الشيخ،
ثمن انصاف الثورات ...اليمن بحاجه لشراكه ونبذ التحالف والتحاصص
تدفع الشعوب العربية ثمن أنصاف ثوراتها ، تدفعها من أستقرارها و دمائها و أرواحها وفقدان شبابها و أموالها و
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

هادي يصدر قرارات جمهورية جديدة في اليمن

الخميس 05 يناير 2017 10:34 مساءً الحدث - صنعاء

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس مجموعة من القرارات الجمهورية، التي نصت على تعيين مجموعة من وكلاء الوزراء في الوزارات التي حددتها القرارات.

وصدر اليوم قرار بتعيين ماجد علي أحمد فضائل وكيلاً لوزارة حقوق الإنسان، كما أصدر الرئيس هادي قراراً بتعيين حسين عمر باسليم نائباً لوزير الإعلام، وتعيين محمد حسن قيزان وكيلاً للوزارة، إلى جانب تعيين عدد من المستشارين والنواب.

وأصدر هادي قراراً جمهورياً ثالثاُ نص على تعيين حمزة أمين الكمالي وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في وقت بحث فيه وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج  العربية عبداللطيف الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض، الأوضاع الإنسانية في اليمن والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون جرّاء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات