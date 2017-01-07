قائد محور تعز: العملية العسكرية تهدف لتحرير المخا ومحافظة تعز بشكل كامل

الحدث - صنعاء

تواصل وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة تقدمها في الجبهة الغربية بتعز وتخوض لليوم الثالث على التوالي معارك شرسة ضد الميليشيات الانقلابية تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية من قبضة الانقلابيين.

وتأتي هذه الانتصارات في إطار العملية العسكرية التي أعلنت عنها قيادة محور تعز لتحرير الساحل الغربي وكافة المناطق الواقعة في الجهة الغربية لتعز وسط اندحار وتقهقر عناصر الميليشيات.

قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل قال في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن وحدات الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي حررت مديرية ذوباب الساحلية بالكامل القريبة من باب المندب، وكافة التباب المطلة على معسكر العمري الذي يبعد عن ذوباب حوالي 5 كيلو مترات، وما تزال الاشتباكات تدور حوله حتى اللحظة، مشيرا الى تقدم الجيش في مديرية الوازعية وتحرير جبال المنصورة وكهبوب بالكامل من الميلشيات الانقلابية.

وأفاد اللواء فاضل أن أهمية تحرير هذه المواقع تتمثل في قطع خطوط تهريب الأسلحة للميليشيات واطباق الحصار عليها واخراجها من كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأعرب فاضل عن شكره للقيادة العسكرية والسياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة وإشرافه المباشر على سير المعارك، مثمنا دور دول التحالف العربي في معركة تحرير تعز من قبضة الميليشيات.

وتأتي هذه الانتصارات بالتزامن مع تقدم وحدات الجيش في جبهة مقبنه وتحرير جبل العويد والحصن الاستراتيجيين وقرية البَركِنة ودار قاسم بحمير غربي مدينة تعز، بالإضافة الى تحرير قرية العنيين و جبل شرف العنيين بمديرية جبل حبشي غربي المدينة.

وتكمن أهمية تحرير هذه المناطق من كونها تطل على طريق هجدة والرمادة الرابط بين تعز والمخاء والحديدة.

المركز الإعلامي للقوات المسلحة