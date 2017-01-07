مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي في جبهة ميدي

الحدث - متابعات

قتل 12 من ميلشيات الحوثي وأصيب عشرات آخرين بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية في غارات لمقاتلات التحالف العربي في جبهة ميدي بمحافظة حجة شمال اليمن. ونقل مركز إعلام المنطقة العسكرية الخامسة “ان مقاتلات التحالف دمرت عدد من الآليات العسكرية في غارات متفرقة في جبهتي حرض وميدي صباح اليوم السبت وفي ساعة متأخرة من مساء الجمعة. وأفادت المركز “أن المقاتلات دمرت دبابة ومدفع هاوزر، بالإضافة إلى طقم عسكري في جبهة ميدي، كما دمرت دبابة أخرى في منطقة المداحشة جنوب مدينة حرض حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد بكثافة من المكان المستهدف”. دمرت مقاتلات التحالف مدفع نوع هاوزر تابع المليشيات الانقلابية في منطقة الحجاورة على خط ميدي حرض، وطقم عسكري يحمل عليه رشاش نوع ٢٣ تابعاً للمليشيا في منطقة الخزان شرق مدينة ميدي. وفي نفس السياق استهدفت الجيش الوطني أمس تعزيزات عسكرية للمليشيا الانقلابية عند وصولها إلى كل من منطقة المجبر والشريفية شمال مدينة حرض، وتعزيزات عسكرية في جنوب مدينة ميدي سقط خلالها العشرات من الانقلايين قتلى وجرحى بحسب المركز الإعلامي.