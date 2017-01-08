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الخدمة المدنية توجه الوزارات والمحافظات بموافاتها بكشوفات “مرتبات ديسمبر”

الأحد 08 يناير 2017 08:57 مساءً

وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري اليوم  الأحد تعميما لجميع الوزراء ومحافظو المحافظات بسرعة موافاة الخدمة المدنية بكشوفات المرتبات لشهر ديسمبر 2016م لكافة الوحدات والمؤسسات والهيئات التابعة.

 

وكان رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر قال اليوم عقب اجتماعه بالحكومة في عدن، أنه لن يكون هناك بعد اليوم موظف في اليمن بلا راتب موجهاً وزارة المالية بإرسال الأموال إلى جميع المؤسسات الحكومية وفي جميع المحافظات ابتداء من يوم غداً الاثنين .

 

وأشار إلى أن إعلان موازنة الدولة لهذا العام سيكون قريباً وان الحكومة أولت اهتمامها لقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والنظافة، ورعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى.

 

ووجه الدكتور بن دغر وزارة المالية باستخدام البصمة وتقنية معلومات حديثة في آلية صرف الرواتب للأشهر القادمة وبما يضمن عدم تكرار أخطاء الماضي والنزاهة والشفافية وبناء قاعدة بيانات صحيحة بعيداً عن الأرقام الوهمية والغير صحيحة.


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