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الجيش يحرر عدد من المواقع غرب تعز ويواصل تقدمه نحو الوازعية

الأحد 08 يناير 2017 09:39 مساءً الحدث - صنعاء
تواصل وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة انتصاراتها في الجبهة الغربية من محافظة تعز، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
 
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش تمكنوا اليوم، من تحرير تلتي عبد القوي والنوبة بعزلة الأخلود بمديرية مقبنة المطلة على طريق تعز الحديدة، بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين.
 
وأفاد المصدر أن طقما تابعا للانقلابيين تم إعطابه أسفل نقيل الكورة في الطريق الرابط بين المعافر والوازعية، بينما لا تزال المعارك على أشدها في جبل الكوحة المطل على خط الوازعية غربي تعز.
 
يأتي ذلك بعد سلسلة انتصارات حققتها وحدات القوات المسلحة مسنودة بطيران التحالف العربي ضد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في الساحل الغربي، والجبهة الغربية بتعز.
 
حيث تمكن الجيش من تحرير منطقة ذوباب وجبال كهبوب ومعسكر العمري في إطار عملية "الرمح الذهبي" العسكرية الهادفة الى تحرير الساحل الغربي وتطهيره من الميليشيات.

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