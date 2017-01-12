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اليمن يبحث تعاوناً دولياً لمواجهة مشاكل النازحين الأفارقة

الخميس 12 يناير 2017 08:07 مساءً الحدث - متابعات

بحث نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان اليوم الخميس، مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى اليم ن لوران دو بويك التعاون بين اليمن والمنظمة في مواجهة المشاكل المتعلقة بالنازحين الأفارقة في اليمن وتقديم المساعدات الصحية وتوفير العيادات المتنقلة والاحتياجات الطبية للنازحين .

وتطرق الدكتور دحان إلى الوضع المأساوي الذي يعانيه النازحين في اليمن وزيادة الأعباء الثقيلة على القطاع الصحي في اليمن بشكل عام.. مؤكدا أهمية زيادة العيادات المتنقلة لتتمكن من تقديم الخدمات الصحية للنازحين واللاجئين.

وأكد أن الحكومة اليمنية ستعمل على تذليل اي صعوبات تواجه أعمال المنظمة.

من جانبه أوضح المسئول الدولي أن المنظمة أعدت استراتيجية لعام 2017 ، تضمنت توصيات و طلبات الحكومة اليمنية كما سيتم خلال العام الجاري زيادة أعداد العيادات المتنقلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مناطق تجمعات النازحين واللاجئين .

وذكر أن المنظمة بصدد تعزيز تواجدها في العاصمة المؤقتة عدن وفتح مكاتب جديدة خاصة في محافظة إب لتغطية تعز ومكتب آخر في محافظة الحديدة كما تعمل بالتعاون مع شركاء آخرين لوضع برنامج لمساعدة حوالي مليون نازح يمني ممن عادوا أو يرغبون بالعودة إلى مناطقهم وخاصة تلبية احتياجات الشباب منهم


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