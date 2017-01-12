الرئيسية أخبار وتقارير مصرع قيادي حوثي كبير وثلاثة من مرافقيه في هجوم مسلح بمدينة رداع
أخبار وتقارير
Google+
مقالات الرأي
تعز تحدت قوى الغزو والإحتلال
ليس لدي اي شك بأن الخصوم قبل الأصدقاء سوف يقومون ورغم انوفهم ماجرى سنة 2016م. بصورة ذكية وموضوعية/عقلانية بأن
الاتفاق الروسي التركي في سوريا وإنعكاساته على الملف اليمني
امريكا تجني ثمار مرة جراء لعبتها القذرة وسياستها التدميرية  وخيانة الحلفاء روسيا فضلت تركيا حليفا لوزنها
المسيحي دونالد ترامب!
قديماً عندما فكر تحالف الملوك – رجال الدين في أوروبا في غزو المسلمين للسيطرة على القلب التجاري في الشام،
مات محمد العبسي مسموما
محمد العبسي القتل أنواع: القتل قهرا القتل تجويعا القتل ترويعا القتل تهديدا ووعيدا وأنواع أخرى! مات محمد
دردشات خلال أيام
عاد إسماعيل ولد الشيخ إلى المنطقة. كان الرئيس اليمني قد رفض استقباله قبل أسابيع في الرياض، غضب ولد الشيخ،
ثمن انصاف الثورات ...اليمن بحاجه لشراكه ونبذ التحالف والتحاصص
تدفع الشعوب العربية ثمن أنصاف ثوراتها ، تدفعها من أستقرارها و دمائها و أرواحها وفقدان شبابها و أموالها و
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
بسبب امرأة يهودية.. شاب مسلم يتحول إلى بطل في نيويورك! (صورة)
مجزرة تعرض لها الحوثيون صباح اليوم في ميناء الصليف بالحديدة بقصف للطيران
ناشط سياسي بارز : الحوثيين لن يسلموا كشوفات المرتبات وليس أمام الحكومة إلا اللجوء, لهذا الخيار !!
عاجل : انفجارات عنيفة تهز شمال العاصمة صنعاء
اندلاع اشتباكات عنيفة في "ميفعة عنس" بعد مداهمة حوثية والتعزيزات تتوافد الى المنطقة
مقتل عدد من عناصر المليشيا بينهم قياديان بغارات للتحالف في نهم شرق صنعاء
صدور قرارات جمهورية بتعيينات في رئاسة الوزراء والداخلية والادارة المحلية
اتبعنا على فيسبوك

مصرع قيادي حوثي كبير وثلاثة من مرافقيه في هجوم مسلح بمدينة رداع

الخميس 12 يناير 2017 08:19 مساءً الحدث - متابعات

لقي قائد عسكري في قوات الأمن الخاصة "الأمن المركزي" الموالية للرئيس السابق " علي عبدالله صالح " مصرعه بمدينة رداع بمحافظة البيضاء - وسط اليمن - إلى جانب إثنين من مرافقيه.

وقالت مصادر محلية في المدينة " أن قائد نقطة "حرية " في رداع القيادي في الأمن المركزي  "ابو حمير" قتل برصاص مسلحين أطلقوا عليه النار أثناء وقوفه على متن سيارته أمام " سوق عريب " بالشارع العام وسط المدينة .

وأضافت المصادر " أن " أبو حمير " قتل على الفور إلى جانب إثنين من مرافقيه وإصابة ثالث بجروح خطيرة .

كان مع مرافقية على متن سيارة واقفة في الشارع العام جوار "سوق عريب"، قبل أن يأتي أحد المسلحين القبليين ويطلق الرصاص عليه، ليرديه قتيلا مع اثنين من مرافقيه، واصابة  الثالث بجروح خطيرة قبل أن ينسحب المسلحون من المكان.

 والقيادي " أبو حمير " هو أحد المقربين من قائد فرع قوات الامن الخاصة برداع "وليد القفاف"، والمسؤول الأول عن ارتكاب جرائم كثيرة في حق المواطنين المدنيين من أبناء مديريات قيفة، والتي كان آخرها قتل المواطن "محمد جبر الظاهري" قبل أشهر داخل مزرعة القات.

وينتمي قائد فرع قوات الأمن الخاصة برداع وليد القفاف وقائد "نقطة حرية" المدعو "ابوحمير" إلى محافظة عمران - شمال اليمن .


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات