الرئيسية أخبار محلية جباري: صرف المرتبات لن تتم إلا عبر السلطات الشرعية
أخبار محلية
Google+
مقالات الرأي
تعز تحدت قوى الغزو والإحتلال
ليس لدي اي شك بأن الخصوم قبل الأصدقاء سوف يقومون ورغم انوفهم ماجرى سنة 2016م. بصورة ذكية وموضوعية/عقلانية بأن
الاتفاق الروسي التركي في سوريا وإنعكاساته على الملف اليمني
امريكا تجني ثمار مرة جراء لعبتها القذرة وسياستها التدميرية  وخيانة الحلفاء روسيا فضلت تركيا حليفا لوزنها
المسيحي دونالد ترامب!
قديماً عندما فكر تحالف الملوك – رجال الدين في أوروبا في غزو المسلمين للسيطرة على القلب التجاري في الشام،
مات محمد العبسي مسموما
محمد العبسي القتل أنواع: القتل قهرا القتل تجويعا القتل ترويعا القتل تهديدا ووعيدا وأنواع أخرى! مات محمد
دردشات خلال أيام
عاد إسماعيل ولد الشيخ إلى المنطقة. كان الرئيس اليمني قد رفض استقباله قبل أسابيع في الرياض، غضب ولد الشيخ،
ثمن انصاف الثورات ...اليمن بحاجه لشراكه ونبذ التحالف والتحاصص
تدفع الشعوب العربية ثمن أنصاف ثوراتها ، تدفعها من أستقرارها و دمائها و أرواحها وفقدان شبابها و أموالها و
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

جباري: صرف المرتبات لن تتم إلا عبر السلطات الشرعية

السبت 14 يناير 2017 07:05 مساءً الحدث - صنعاء

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري ان صرف مرتبات القطاع الإداري للدولة لن تتم الا عبر السلطات الشرعية في الوزارات والمحافظات .

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وكيل محافظة عمران احمد البكري .. مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بصرف مرتبات الموظفين في جميع المحافظات بحسب كشوفات شهر ديسمبر 2014م وان عملية الصرف ستتم عبر آلية دقيقة تضمن استلام الموظفين لرواتبهم يدا بيد .

وخلال اللقاء سلم الوكيل البكري كشوفات المرتبات لموظفي محافظة عمران .


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات