مدير مكتب الامم المتحدة بصنعاء يزور مقر مؤسسة سجين

الحدث - صنعاء

قام مدير عام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية السيد جورج خوري اليوم الأحد بزيارة مقر مؤسسة السجين الوطنية، في العاصمة صنعاء للاطلاع على أنشطة المؤسسة وأعمالها في تبني قضايا السجناء.

وأستمع السيد خوري من أمين عام المؤسسة الأستاذ يحيى علي الحباري ومدير عام المؤسسة الأستاذ فضل عبيد لشرح عن البرامج والمشاريع التي تنفذها المؤسسة في الاصلاحيات المركزية ومراكز الحجز الاحتياطي وما يعانيه السجناء فيها من نقص في الخدمات الأساسية كالغذاء والصحة والإيواء.

واستعرض الحباري وعبيد الانشطة التي نفذتها المؤسسة خلال العام الماضي 2016 والتي تضمنت المساهمة في الافراج عن عدد من السجناء المعسرين من خلال دفع الحق الخاص عنهم.

وأوضحا ان المؤسسة أفرجت عن 138 سجين معسرا، بالإضافة إلى تقديم سلال غذائية للسجناء وتنفيذ حملات نظافة مع تقديم مستلزمات صحية وعمل برامج تدريبية وتأهيلية للسجناء والسجينات والاحداث في الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة.

ونقلا للسيد خوري ما تعانيه السجون في اليمن .

واستمع السيد خوري من الحباري وعبيد لشرح عن خطط وبرامج المؤسسة لسنة 2017 في إطار العمل على تخفيف معاناة السجناء والسجينات والاحداث في الاصلاحيات المركزية ومراكز الحجز الاحتياطي.

وكان ممثلو القطاع الخاص الأستاذ يحيى علي الحباري عضو مجلس الشورى والأستاذ عبد الله العودي التقوا اليوم بالسيد جورج خوري مدير عام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

وناقش اللقاء ضرورة تعاون الأمم المتحدة في نقل السيولة النقدية الموجودة في البنوك المحلية والبنوك الأجنبية في اليمن وذلك عن طريق طيران الأمم المتحدة إلى البحرين من أجل استمرار البنوك المحلية في فتح الاعتمادات للمواد الغذائية الهامة للشعب اليمني حيث والتأخر في إرسال هذه الأموال المكدسة في البنوك اليمنية وغيرها ستلحق بالشعب اليمني اضرار بالغة نتيجة توقف البنك المركزي عن نشاطه