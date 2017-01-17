المنظمة الدولية للهجرة: نزوح 2.1 مليون يمني بسبب النزاع الدائر

الحدث - صنعاء

وكالات

أعلن المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان، عن أن عدد النازحين اليمنيين جراء النزاع الدائر في البلاد بلغ قرابة 2.1 مليون نازح، حيث وصل عدد هؤلاء إلى قرابة 12 ألف شخص شهريا.



وأوضح ميلمان - في مؤتمر صحفي بجنيف،الثلاثاء 17 يناير، أن وفدا رفيع المستوى من المنظمة الدولية قام بزيارة العديد من المواقع في اليمن من أجل تقييم ودعم جهود المنظمة في مساعدة مئات الآلاف من النازحين على مستوى اليمن وتوفير الرعاية الصحية المواد غير الغذائية ومواجهة فصل الشتاء الصعب، كما زار الوفد كذلك الأماكن المخصصة للأطفال النازحين، والتي أعدتها المنظمة الدولية للهجرة لتقديم المساعدة المباشرة لهم، بالإضافة إلى دورات التوعية والدعم النفسي للأطفال المصابين بصدمات نفسية.



وأشار المتحدث إلى أن المنظمة ركزت على تلك الزيارة لزيادة المساعدة للأشخاص في اليمن، خاصة قبل إطلاق النداء الإنساني لمساعدة المحتاجين في اليمن، وذلك من قبل الأمم المتحدة في 8 فبراير المقبل في ذات الوقت الذي قام رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، بزيارة إلى الرياض، حيث أطلع الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين على ما تقوم به المنظمة، مع التركيز بوجه خاص على الوضع الصحي للنازحين اليمنيين والمهاجرين من القرن الإفريقي وما تقوم به الفرق الصحية المتنقلة للمنظمة في أكثر من 18 من محافظات اليمن لتقديم الرعاية الصحية الأولية للمحتاجين.



من جانبه أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لوران دو بويك أن زيادة المساعدة الإنسانية إلى السكان اليمنيين النازحين والمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم تمثل أولوية.