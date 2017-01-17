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العود يبشر الجالية اليمنية في كلا من القاهرة وكولالمبور بإعادة تفعيل الاصدار الالي للجوازات

الثلاثاء 17 يناير 2017 10:30 مساءً الحدث - متابعات

قال السفير  أوسان عبدالله العود وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والادارية رئيس اللجنة الفنية  ان مركز اصدار الجوازات في كوالالمبور والقاهرة سيعملوا خلال الايام القادمة

إشاد العود، في تصريح صحافي له، بجهود الاخوة في مصلحة الهجرة والجوازات برئاسة اللواء محمد الرملي لما لديهم من حرص على استكمال ومتابعه ارسال النظام الي البعثات الدبلوماسية بالخارج والداخل.

ونوه العود الى ان العمل يجري حاليا لاعادة الاصدار في كافة السفارات التي لديها مركز اصدار جوازات حيث تم اعادة تشغيل مراكز اصدار الجوازات في العاصمة الامريكية واشنطن، ولندن، وعمان، ابوظبي، دبي، الرياض وجدة.. وخلال  ايام قليلة سيعمل مركز الاصدار في من كوالالمبور والقاهرة. وخلال الفترة القادمة سيتم تشغيل مركز الاصدار بالقنصلية العامة لبلادنا في فرانكفورت وكذلك في كل من سفارات بلادنا بالبحرين والكويت وقطر..

واوضح  ان  هذا العمل ياتي في اطار توجيهات الاخ الرئيس ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير رئيس اللجنة العليا للجوازات.

ومن جهته قال المستشار امين الهمداني نائب السفير اليمني بماليزيا أن إصدار الجوازات من ماليزيا يسهل بشكل كبير معاملات أبناء الجالية اليمنية، في الحصول.  على "تمديد وتجديد وبدل فاقد".

ونوه الهمداني  إلى أن إصدار الجوازات من ماليزيا يقلل من الإيرادات والمبالغ  التي يحققها الانقلابيين من إصدار الجوزات من قبلهم والتي تعود تلك المبالغ والايرادت الي مجهود حربي لقتل الشعب اليمني.


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