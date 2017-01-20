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تركيا تعرضت لعدد من الهجمات بالقنابل وإطلاق النار في الأشهر القليلة الماضية.

الجمعة 20 يناير 2017 09:58 مساءً الحدث - صنعاء
 إرم نيوز

ذكرت قناة “سي.إن.إن. تورك”، اليوم الخميس، أن صاروخًا أطلق قرب مقر قيادة الشرطة في اسطنبول ثاني كبرى المدن التركية اليوم الجمعة، لكنه أخطأ الهدف، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتعرضت تركيا لسلسلة من الهجمات بالقنابل وإطلاق النار في الأشهر القليلة الماضية وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن بعضها في حين ألقي بالمسؤولية عن هجمات أخرى على تنظيم داعش.

ويقع مقر الشرطة في حي الفاتح باسطنبول في الجزء الأوروبي من المدينة التي شهدت مؤخراً عملية دامية ليلة رأس السنة حين استهدف أحد عناصر التنظيم المتطرف رواد ملهى ليلي وقتل منهم 39 شخصاً وجرح العشرات.

وألقت السلطات التركية القبض على المسلح بعد عملية بحث دامت أسبوعين، وأشار محافظ اسطنبول إلى أن المهاجم يدعى عبد القادر مشاريبوف واسمه الحركي “أبو محمد خورساني عبد الكافي”، وهو من مواليد أوزبكستان عام 1983 وتواجد في أفغانستان، ويتقن 4 لغات، وأنه اعترف بالجريمة.


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