تمهيداً لاقتحام صنعاء..مدفعية الجيش تقصف معسكر الصمع الاستراتيجي وعدد من المواقع القريبة لمطار صنعاء الدولي

الحدث - متابعات

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قصفت مدفعية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فجر اليوم السبت، معسكر الصمع الاستراتيجي، وعدد من المواقع المحيطة بمطار صنعاء الدولي. وقالت مصادر عسكرية، إن مدفعية الجيش المتمركزة في مديرية نهم شرق صنعاء، دكت معسكر الصمع ومواقع أخرى بمحيط مطار صنعاء الدولي. ويتزامن هذا مع استمرار تقدم الجيش الوطني باتجاه مديرية أرحب، شمال العاصمة صنعاء، حيث تسعى للسيطرة على معسكر الصمع والمواقع العسكرية الأخرى تمهيدا لاقتحام العاصمة صنعاء