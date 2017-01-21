اللواء عيدروس الزبيدي يناقش مع الشدادي اوضاع العاصمة عدن بحضور اللواء شلال

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عقد صباح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتمعا ضم اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن ونائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، وبحضور اللواء شلال علي شايع مدير امن العاصمة خصص لمناقشة مجمل الاوضاع في العاصمة عدن.

وعقب الاجتماع قاما المحافظ ونائب رئيس مجلس النواب ومعهما مدير شرطة عدن بزيارة ميدانية الى بعض المواقع السياحية في مديرية التواهي والاطلاع على حجم الاضرار والعبث الذي طالها جراء الحرب التي شنتها المليشيات الانقلابية الحوثي وصالح على محافظات الجنوب في مارس 2015م.

وشملت الزيارة فندق الشيراتون- جولد مور - وفندق عدن ، ومواقع اخرى سياحية تم تدميرها بالعاصمة عدن، اضافة الى مقر المنطقة العسكرية الرابعة للاطلاع على حجم الاضرار التي تعرض لها مقر قيادة المنقطة العسكرية الرابع في منطقة الفتح بمديرية التواهي.