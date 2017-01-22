مسلحون يغتالون ثلاثة من القوات المسلحة بتعز

الحدث - صنعاء

اغتيل خلال الساعات الأربع والعشرون الماضية، في محافظة تعز ثلاث جنود من أفراد القوات المسلحة .

واغتال مجهولون مساء أمس الجمعة ثلاثة جنود أحدهم في شارع جمال، واثنان في أحد شوارع المدينة، أحدهم يدعى عبد العزيز، والأخر حمدي.

وبحسب المصادر، فإن مجهولين نفذوا عمليات الاغتيال ولاذوا بالفرار، في الوقت الذي تحاول السلطات المحلية والأمنية إعادة ترتيب الملف الأمني، وتسليم زمام الأمن للأجهزة المعنية.