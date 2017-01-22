"المخا".. الجيش يشن هجوماً واسعاً على مواقع الحوثيين في محيط المدينة!

امريكا وانتقال السلطة
انتقلت السلطة في الولايات المتحدة الامريكية من اوباما وادارته الى ترمب وادارته .. كان منظر اوباما وهو يغادر
إيران تودع أوباما بالإهانة
إنها قصة الضفدع الذي حمل العقرب على ظهره ليعبر به الماء إلى الضفة الأخرى، وما إن وصل حتى لدغه العقرب، فاستنكر
اليمن بين مسارين
هذه الأيام، تدور معارك ضارية جنوب غرب اليمن في محافظة تعز، ومعارك أخرى مماثلة شرق البلاد في محافظة شبوة. وهذه
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