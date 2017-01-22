"المخا".. الجيش يشن هجوماً واسعاً على مواقع الحوثيين في محيط المدينة!

الحدث - صنعاء

شن أبطال الجيش، اليوم السبت، هجوماً واسعاً على مواقع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في محيط مديرية المخا، غربي محافظة تعز.

وقال مصدر عسكري في محور تعز لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)"إن أبطال القوات المسلحة شنوا هجوماً على المليشيا الانقلابية في محيط منطقة" الكدحة" على بعد 10 كيلومترات من المخا".

واضاف "أسفرت معارك اليوم التي دارت في محيط اللواء 35 بالمطار القديم بتعز، وعدد من الجبهات، عن مقتل 5 من المليشيا الانقلابية واصابة العشرات، فيما استشهد 3 وأصيب 7 آخرين، من أبطال القوات المسلحة".

كما أسفر القصف الذي تعرضت له الأحياء السكنية، عن استشهاد مدني واصابة 2 آخرين بجروح.