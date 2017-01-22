عاجل : قوات الجيش الوطني تسيطر الآن على معسكر الدفاع الجوي

اقتحمت قوات الجيش الوطني المسنودة من قوات التحالف العربي مدينة المخا الساحلية غرب تعز وسط انهيارات متسارعة في صفوف المليشيات الحوثية.
وبحسب مصادر عسكرية فإن قوات الجيش الوطني هاجمت معسكر الدفاع الجوي في المخا وتمكنت من السيطرة عليه بعد معارك عنيفة.
وكانت قوات الجيش الوطني قد حشدت مئات المعدات العسكرية ومجموعات عسكرية كبيرة تمهيدا لاقتحام المدينة الذي بدأ الليلة.
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