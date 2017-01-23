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الحكومة تحول مرتبات التربويين في أمانة العاصمة عبر حساباتهم في كاك بانك (وثيقة)

الاثنين 23 يناير 2017 11:02 مساءً الحدث - صنعاء
كشفت وثيقة رسمية عن ترتيبات حكومية لصرف رواتب موظفي مكتب التربية والتعليم في العاصمة صنعاء عبر فروع كاك بانك خلال الأيام القليلة القادمة.
 
ووجه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر, وزير المالية أحمد عبيد الفضلي بتحويل مرتبات موظفي أمانة العاصمة عبرإيداعها في حساباتهم في كاك بانك والإعلان عن ذلك مباشرة.
 
وتشير الوثيقة التي نشرها أمين العاصمة عبدالغني جميل على صفحتة الشخصية في موقع "فيسبوك" إلى أمر رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ عملية الصرف بالتنسيق بين محافظ صنعاء ووزير المالية.
 
من جهته وجه وزير المالية مدير عام مكتب المالية بعدن بالتواصل مع كاك بانك لسرعة إنجاز عملية التحويل.
 
وبشر أمين العاصمة موظفي التربية في أمانة العاصمة بأنه لم يتبقى إلا إجراءات بسيطة وتتم عملية الصرف مشيراً إلى أنه سيتم الصرف لبقية المكاتب الحكومية قريباً.

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