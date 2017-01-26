الرئيسية أخبار محلية الجيش يتقدم إلى منطقة المحجر في المخأ
أخبار محلية
Google+
مقالات الرأي
لم يكن الحوار تسوية فوقية
الحوار الوطني هو الحجة القوية الوحيدة التي سجلها اليمنيون على تاريخهم المكتض بالصراعات والمليء بالحروب
لصالح من ما يحدث في تعز ؟
عندما منعت "إسرائيل" الأذان في مساجد القدس نوفمبر العام الماضي صدحت كنائس فلسطين بالأذان! في تعز تم تفجير مسجد
امريكا وانتقال السلطة
انتقلت السلطة في الولايات المتحدة الامريكية من اوباما وادارته الى ترمب وادارته .. كان منظر اوباما وهو يغادر
"مجلس سري" لجامعة صنعاء خوفا من الإضراب!
اجتمع مجلس جامعة صنعاء يوم أمس الاثنين 2017 - 1 -16م في جلسة شبه سرية، حيث تم الاقتصار بتوجيه الدعوة إلى الاجتماع
إيران تودع أوباما بالإهانة
إنها قصة الضفدع الذي حمل العقرب على ظهره ليعبر به الماء إلى الضفة الأخرى، وما إن وصل حتى لدغه العقرب، فاستنكر
اليمن بين مسارين
هذه الأيام، تدور معارك ضارية جنوب غرب اليمن في محافظة تعز، ومعارك أخرى مماثلة شرق البلاد في محافظة شبوة. وهذه
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

الجيش يتقدم إلى منطقة المحجر في المخأ

الخميس 26 يناير 2017 12:03 مساءً الحدث - صنعاء

اقتحم الجيش الوطني مسنودا بطيران التحالف العربي اليوم، معسكر الدفاع الجوي وسيطر عليه بينما واصل تقدمه في منطقة المحجر شرق مدينة المخا، غرب محافظة تعز.

واكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش شنوا هجوما واسعا على مواقع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، في معسكر الدفاع الجوي وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي تمكنوا على إثره من اقتحام المعسكر وتحريره من الميليشيا الانقلابية حيث لاذت الأخيرة بالفرار بعد مصرع وجرح العشرات من عناصرها.

وأفاد المصدر أن وحدات الجيش الوطني، واصلت زحفها نحو معاقل الميليشيا في منطقة المحجر وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لا تزال المعارك على أشدها بين الجيش والمقاومة من جهة والميليشيا من جهة أخرى في منطقة البليلي شرق مدينة المخا.


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات