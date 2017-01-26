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الوزير يشيد بجهود الاشقاء الخليجيين في دعم اليمن

الخميس 26 يناير 2017 12:05 مساءً الحدث - صنعاء

أشاد وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، بدول مجلس التعاون الخليجي وما تقدمه من مساعدات اغاثية لليمن في كافة المجالات.

وأشار الى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والامارات والكويت في تقديم الدعم الانساني والاغاثي لليمن في كافة القطاعات.

وجاء تصريح الوزير فتح تزامنا مع ارسال مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية لـ 17 قافلة أودية ومساعدات طبية لمحافظتي عدن ومأرب، ..موكداً ان هذه المساعدات ستحل جزءاً كبيرا من الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي في اليمن.

وقال " ان لمركز الملك سلمان للاغاثة دوراً كبيرا في تقديم المساعدات الاغاثية لكافة المحافظات وان الحكومة اليمنية تثمن عالياً كل الجهود من الاشقاء في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي".

كما نوه بالدور الكبير الذي تقوم به الامارات في دعم المشاريع التنموية والاغاثية في اليمن.. لافتاً الى أن الدعم يأتي في اطار العلاقات الاخوية التي تربط اليمن بأشقائها في الامارات.

وقال " ان سفينة المساعدات الاماراتية التي وصلت ميناء المكلا تحمل على متنها أجهزة ومعدات طبية ومواد غذائية ومستلزمات صحية تعد الثانية خلال الشهر الجاري في إطار المساعدات الغذائية والطبية التي تقدمها الإمارات لليمن".

كما اعرب عن تقدير اليمن للكويت وما تقدمه من دعم عن طريق الهلال الاحمر الكويتي والجمعية الكويتية للاغاثة وكافة الجهات الاغاثية التي تقوم بدعم كافة القطاعات في اليمن من المشاريع الاغاثية والصحية والتعليمية وغيرها في كافة المجالات.


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