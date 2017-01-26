اليمن .. ولد الشيخ في مهمة انقاذ جديدة للميليشيات

الحدث - صنعاء

يسعى المبعوث الدولي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ الى هدنة جديدة ووقف طويل لاطلاق النار، من خلال احاطته المتوقع تقديمها اليوم الى مجلس الامن الدولي وفقا لمصادر اعلامية متعددة.

ويتوقع ان يناقش ولد الشيخ في احاطته الوضع اليمني، دعوته لوقف فوري لإطلاق النار وهدنة طويلة، يتم الإعلان عنها في غضون أسبوعين، الامر الذي يعد مهمة انقاذ تكفل بها المبعوث الاممي للميليشيات التي باتت محاصرة وعلى وشك الانهيار بعد تقدم الجيش في صعدة والساحل الغربي ونهم والجوف وشبوة وحجة.

كما يتوقع ان يطالب ولد الشيخ برفع الحظر الجوي الذي تفرضه قوات التحالف العربي على مطار صنعاء منذ التاسع من أغسطس الماضي، كي تتمكن الميلشيات من استقدام اسلحة ومواد لوجستية من ايران.

ويتوقع أن يطالب بدعم خارطة الطريق التي طرحها للحل، والتي تتضمن تعيين نائب للرئيس اليمني، - انسحاب جماعة الحوثي من صنعاء وتسليمهم للسلاح، والانتقال إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية .

وإذا نجح ولد الشيخ في إعلان تثبيت وقف إطلاق النار سيتم الاتفاق على موعد مشاورات السلام، وهذا ما أكده المبعوث الأممي خلال زياراته لعدن وصنعاء مع وفدي الحكومة اليمنية من جهة، ومع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة أخرى، حيث أكد للطرفين أن تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار يرتبط بضرورة إرسال ممثليهم إلى العاصمة الأردنية عمّان بعد موافقتها على استضافة اجتماعات وتدريبات اللجنة قبل توجهها إلى مدينة ظهران الجنوب، جنوب السعودية.

وفي ظل هذه المساعي، شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على أن مخرجات الحوار الوطني تمثل مشروعاً لكل اليمنيين، ولا يمكن التخلي عنها، كما أكد أن بناء اليمن الاتحادي أمر لا تنازل عنه، وشدد على توحيد الخطاب الإعلامي لمواجهة الميليشيات الانقلابية.