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الجيش يسيطر على اجزاء من جبل النار شرق المخاء

الخميس 26 يناير 2017 12:19 مساءً الحدث - صنعاء

سيطرت قوات الجيش والمقاومة وبدعم من قوات التحالف العربي على اجزاء من جبل النار شرق مدينة المخا الساحلية في محافظة تعز .

 

وكانت قوات الجيش والمقاومة قد بدات امس هجمات على مواقع مليشيا الحوثي في جبل النار و معسكر خالد شرق مدينة المخا .

وقال قائد اللواء 17 العميد عبدالرحمن الشمساني ان قوات الجيش نصبت اول نقطة في جبل النار , فيما اعترضت قوات التحالف صاروخ البيستي اطلقته المليشيا فوق المنطقة الخضراء في المخا .

وكانت وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة وطيران التحالف العربي قد تمكنت أمس من اقتحام معسكر الدفاع الجوي السيطرة على منطقة المحجر شرق مدينة المخا.


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