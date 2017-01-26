الجيش يسيطر على اجزاء من جبل النار شرق المخاء

سيطرت قوات الجيش والمقاومة وبدعم من قوات التحالف العربي على اجزاء من جبل النار شرق مدينة المخا الساحلية في محافظة تعز .
وكانت قوات الجيش والمقاومة قد بدات امس هجمات على مواقع مليشيا الحوثي في جبل النار و معسكر خالد شرق مدينة المخا .
وقال قائد اللواء 17 العميد عبدالرحمن الشمساني ان قوات الجيش نصبت اول نقطة في جبل النار , فيما اعترضت قوات التحالف صاروخ البيستي اطلقته المليشيا فوق المنطقة الخضراء في المخا .
وكانت وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة وطيران التحالف العربي قد تمكنت أمس من اقتحام معسكر الدفاع الجوي السيطرة على منطقة المحجر شرق مدينة المخا.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها