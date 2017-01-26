الجيش يسيطر على اجزاء من جبل النار شرق المخاء

الحدث - صنعاء

سيطرت قوات الجيش والمقاومة وبدعم من قوات التحالف العربي على اجزاء من جبل النار شرق مدينة المخا الساحلية في محافظة تعز .

وكانت قوات الجيش والمقاومة قد بدات امس هجمات على مواقع مليشيا الحوثي في جبل النار و معسكر خالد شرق مدينة المخا .

وقال قائد اللواء 17 العميد عبدالرحمن الشمساني ان قوات الجيش نصبت اول نقطة في جبل النار , فيما اعترضت قوات التحالف صاروخ البيستي اطلقته المليشيا فوق المنطقة الخضراء في المخا .

وكانت وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة وطيران التحالف العربي قد تمكنت أمس من اقتحام معسكر الدفاع الجوي السيطرة على منطقة المحجر شرق مدينة المخا.