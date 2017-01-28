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عاجل: صالح يرسل تعزيزات من الحرس الجمهوري إلى المخا ويتوعد بالحسم
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عاجل: صالح يرسل تعزيزات من الحرس الجمهوري إلى المخا ويتوعد بالحسم

السبت 28 يناير 2017 11:55 مساءً الحدث - متابعات
كشفت مصادر مطلعة ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح أرسل تعزيزات إلى مدينة المخا الإستراتيجة بمحافظة تعز التي تدور فيها معارك عنيفة منذ عدة ايام.
 
وبحسب المصادر فإن صالح أرسل كتائب قوية من الحرس الجمهوري وأن طلاعها قد وصلت فعلاً إلى مدينة المخا لحسم المعركة وأن صالح توعد بحسم المعركة خلال الساعات القادمة ودحر القوات الموالية لهادي إلى منطقة ذوباب.
 
وتخوض قوات موالية لصالح وجماعة الحوثي معارك شرسة على تخوم المدينة ووسطها مع قوات موالية للرئيس هادي تسعى إلى تحرير المدينة من قبضة الميليشا.
 
 
 

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