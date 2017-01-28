استشهاد قائد الحزام الامني في لودر رشدي العلواني و3 من مرافقيه في كمين مسلح

الحدث - متابعات

قتل قائد الحزام الامني بمدينة لودر و3 من مرافقيه بكمين مسلح ظهر يوم السبت .

وقال مصادر اعلامية نقلا عن مصدر امني ان رشدي حسين العلواني قتل برصاص مسلحين يعتقد انهم من القاعدة نصبوا كمينا لطقم كان على متنه في طريقه إلى عدن

المصدراضاف : تعرضت سيارة العلواني لكمين بالقرب من منقطة امصرة -جحين حيث فتح مسلحون النار على سيارة العلواني ومرافقيه.

اسفر اطلاق النار عن مقتل 3 من مرافقي العلوني وهم ماجد احمد صالح ذيبان - محمد الخضر حمصان - الخضر عبدالناصر الصاد.