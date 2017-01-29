كاك بنك يؤكد استعداده لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة.. وان لديه السيولة الكافية “تفاصيل”

أكد بنك التسليف التعاوني الزراعي “كاك بنك” استعداده صرف مرتبات الموظفين في عموم المحافظات.
جاء ذلك أثناء استقبال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري اليوم لنائب المدير التنفيذي لبنك التسليف الزراعي ” كاك بنك ” فارس الجعدبي والذي سلمه طلب رسمي لاستعداد البنك صرف مرتبات الموظفين في عموم المحافظات.
واكد الجعدبي التزام البنك بكل الضوابط والاجراءات التي تضعها الحكومة لضمان وصول الراتب للموظف وان لديه السيولة النقدية الكافية لتغطية صرف مرتبات جميع الموظفين.
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