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مصر ترفع سعري السكر والزيت على البطاقات التموينية بنسبة 14.2% و20%
وشهد شاهدٌ من أهله!
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مصر ترفع سعري السكر والزيت على البطاقات التموينية بنسبة 14.2% و20%

الثلاثاء 31 يناير 2017 09:48 مساءً الحدث - صنعاء

قررت مصر اليوم الثلاثاء، رفع سعر كيلو السكر على البطاقة التموينية بنسبة 14.2% ليصل إلى 8 جنيهات (0.4 دولار) بدلاً من 7 جنيهات (0.3 دولار) اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

ويبلغ معدل استهلاك المواطنين في مصر من السكر على البطاقات التموينية، 150 ألف طن شهرياً، في حين يبلغ معدل استهلاك البلاد من السكر 250 ألف طن شهرياً، بحسب وزارة التموين

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية اليوم، في مذكرة لها عن رفع أسعار زجاجة زيت التموين بنسبة 20% إلى 12 جنيها (0.6 دولار) للمستهلك في الشهر المقبل مقابل 10 جنيهات (0.5 دولار) للمستهلك الشهر الجاري.

وتعاني مصر من نقص شديد في السكر، دفعت الحكومة لرفع سعره إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

ورفعت وزارة التموين المصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 أيضاً سعر الأرز في منظومة السلع التموينية بقيمة 75 قرش للكيلو، ليصل إلى 5.25 جنيهات للمستهلكين، مقابل 4.5 جنيهات في السابق.

ورفعت مصر في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين 2016، قيمة الدعم المقدم للمواطنين من خلال البطاقات التموينية، بمقدار 3 جنيهات لكل فرد ليصل إلى 21 جنيها ( 1.1 دولار) بدلا من 18 جنيها (دولار).

ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقاً لبيانات وزارة التموين المصرية

(الدولار = 18 جنيه في المتوسط)


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