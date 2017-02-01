قطر توافق على وديعة للبنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار لدعم استقرار العملة

الحدث - متابعات

قالت مصادر صحفية أن دولة " قطر " وافقت على وضع وديعة مالية في البنك المركزي اليمني .



وقال مراسل الجزيرة في مدينة عدن - جنوب اليمن - " ياسر حسن " أن قطر وافقت على وضع وديعة نقدية في البنك المركزي اليمني بمقدار " مليار دولار " .



من جانبه قال الصحفي في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي " محمد الجماعي " أن قطر وافقت على منح البنك المركزي اليمني مليار دولار كوديعة نقدية لاستقرار العملة النقدية اليمنية .



وتشهد العملة اليمنية تدهوراً مستمراً أمام العملات الأجنبية بسبب عودة ضئيلة للسيولة المالية في البنوك المحلية والمصارف .



وقد توقف وديعة نقدية ضخمة في البنك المركزي عملية التدهور بالحد من عشوائية الصرف في السوق المحلية التي تحكمها توافر السيولة النقدية .



وطلب الرئيس هادي خلال لقائه أمس الإثنين أمير دولة قطر الشيخ " تميم آل ثاني " بوضع وديعة نقدية في البنك المركزي إضافة إلى استكمال مشروع كهرباء عدن لمواجهة الصيف القادم .

