التحالف العربي يغلق ميناء الحديدة ويمنع كافة السفن من دخول الميناء

منعت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن السفينة "ماجستي" المحملة بالقمح، والمصرح لها من قبل التحالف بتفريغ حمولتها في ميناء الحديدة غرب اليمن، من دخول الميناء، وأجبرتها على تحويل مسارها إلى ميناء جدة.

وأفاد مصدر ملاحي في مؤسسة موانئ البحر الأحمر لـ "سبوتنيك"، بأن "التحالف العربي أبلغ الأمم المتحدة بقراره منع دخول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة، بما فيها السفينة "ماجستي" التي صرح لها في تحويل مسار السفن إلى ميناء جدة السعودي".