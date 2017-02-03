أول ملك عربي يلتقي ترامب في واشنطن بشكل غير رسمي (صور)

الحدث - صنعاء

وكالات

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهو أول رئيس عربي يلتقي ترامب منذ تسلمه الحكم.



وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وضرورة العمل بشكل مشترك لمحاربة الإرهاب.



وأضاف البيان أن العاهل الأردني والرئيس الأمريكي اتفقا على أهمية العمل لتوفير الأمن والأمان للشعب السوري، بالإضافة إلى أهمية تكثيف الجهود المستهدفة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأشار البيان إلى أنه جرى خلال اللقاء، أمس الخميس، الاتفاق على عقد لقاء قمة خلال زيارة رسمية يقوم بها جلالته للولايات المتحدة قريبا.



وجاء لقاء ترامب بالعاهل الأردني بشكل ودي (لقاء غير رسمي) على هامش مشاركة الأخير في إفطار الصلاة الوطنية بفندق «هيلتون واشنطن»، بحسب ما ذكرته مصادر، لـCNN.





