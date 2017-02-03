الرئيسية أخبار وتقارير أول ملك عربي يلتقي ترامب في واشنطن بشكل غير رسمي (صور)
أخبار وتقارير
Google+
مقالات الرأي
الإمام الداعشي المؤسس!
الإمام الداعشي المؤسس!الإمام المطهر شرف الدين ..ورهائن خولان الطيال!هذا حدث قبل 500 سنةقتل المطهر ثمانين رهينة
وشهد شاهدٌ من أهله!
الإمام الداعشي المؤسس!  الإمام المطهر شرف الدين ..ورهائن خولان الطيال!  هذا حدث قبل 500 سنة قتل المطهر
لم يكن الحوار تسوية فوقية
الحوار الوطني هو الحجة القوية الوحيدة التي سجلها اليمنيون على تاريخهم المكتض بالصراعات والمليء بالحروب
لصالح من ما يحدث في تعز ؟
عندما منعت "إسرائيل" الأذان في مساجد القدس نوفمبر العام الماضي صدحت كنائس فلسطين بالأذان! في تعز تم تفجير مسجد
امريكا وانتقال السلطة
انتقلت السلطة في الولايات المتحدة الامريكية من اوباما وادارته الى ترمب وادارته .. كان منظر اوباما وهو يغادر
"مجلس سري" لجامعة صنعاء خوفا من الإضراب!
اجتمع مجلس جامعة صنعاء يوم أمس الاثنين 2017 - 1 -16م في جلسة شبه سرية، حيث تم الاقتصار بتوجيه الدعوة إلى الاجتماع
اقرأ المزيد من المقالات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

أول ملك عربي يلتقي ترامب في واشنطن بشكل غير رسمي (صور)

الجمعة 03 فبراير 2017 12:30 مساءً الحدث - صنعاء

 وكالات 
التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهو أول رئيس عربي يلتقي ترامب منذ تسلمه الحكم.

وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وضرورة العمل بشكل مشترك لمحاربة الإرهاب.

وأضاف البيان أن العاهل الأردني والرئيس الأمريكي اتفقا على أهمية العمل لتوفير الأمن والأمان للشعب السوري، بالإضافة إلى أهمية تكثيف الجهود المستهدفة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار البيان إلى أنه جرى خلال اللقاء، أمس الخميس، الاتفاق على عقد لقاء قمة خلال زيارة رسمية يقوم بها جلالته للولايات المتحدة قريبا.

وجاء لقاء ترامب بالعاهل الأردني بشكل ودي (لقاء غير رسمي) على هامش مشاركة الأخير في إفطار الصلاة الوطنية بفندق «هيلتون واشنطن»، بحسب ما ذكرته مصادر، لـCNN.

يمن برس - أول ملك عربي يلتقي ترامب في واشنطن بشكل غير رسمي (صور) 
يمن برس - أول ملك عربي يلتقي ترامب في واشنطن بشكل غير رسمي (صور) 


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
جميع الحقوق محفوظة لـ [صحيفة الحدث] ©2006 - 2017 | تصميم وتطوير YOU لتقنية المعلومات