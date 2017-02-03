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ترامب يحضر برفقة الفاتنة ايفانكا تأبين الجندي الامريكي الذي قتل في اليمن

الجمعة 03 فبراير 2017 12:37 مساءً الحدث - متابعات

حضر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، بشكل مفاجئ حفل تأبين لجندي أمريكي قُتِلَ في اليمن.
وكان برفقة ترامب، ابنته إيفانكا التي ليس لها وظيفة رسمية داخل البيت الأبيض.
وصعد الاثنان على متن المروحية مارين وان للرحلات القصيرة إلى قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير.
ويذكر أن الجندي القتيل هو أول جندي يلقى حتفه، في عملية للقوات الخاصة، منذ تولي ترامب مهام منصبه في العشرين من الشهر الماضي.


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