السعودية تفتح الزيارات لجميع أقارب المقيمين اليمنيين في المملكة بتكلفة رسوم جديدة

الحدث - صنعاء

صرح مصدر مسئول عن فتح الزيارات لجميع أقارب المقيمين اليمنيين والوافدين من بقية الجنسيات الاخرى بزيادة في تكلفة رسوم دخولهم للمملكة.

وقال المصدر ان قرار زيادة رسوم التأشيرات الجديدة للوافدين الى السعودية بواقع رسوم دخول لأول مره 2000 ريال و3000 ريال رسوم دخول لمدة ست شهور.



والزيارة لمدة سنة 5000 ريال والزيارة لمدة سنتين 8000 ريال تم تطبيقه مع مطلع العام الهجري القادم ومن المقرر فتح الزيارات الي جميع اقارب المقيمين دون شروط او تعقيد علي ان يتم منح تأشيرات الزيارة لهم بعد تحصيل الرسوم الجديدة المقررة .



وتطبق تلك الرسوم علي المقيمين الراغبين فى عمل زيارات لاقاربهم ( كالاخ – الاخت – الاب – الام – الجد – الجده – الابن – الابنه ) ويتم منح تأشيرة دخول لمدة 3 شهور زيارة تجدد باستمرار بعد تحصيل القيمة المذكورة ويأتي هذا القرار لزيادة موارد الدولة الغير نفطية واعتماد موارد جديدة كتأشيرات السياحة والزيارة اسوة بالكثير من البلدان



المجاورة وذلك في إطار الخطة التي قدمتها الحكومة السعودية لرفع إيرادات الدولة فيظل انخفاض أسعار النفط عالمياً, وافق مجلس الوزراء على رفع رسوم تأشيرات دخولالمملكة و الزيارات , و أيضاً رفع رسوم المخالفات المرورية. جاء ذلك بعد أن وصلعجز الميزانية السعودية للعام الماضي ما يقرب من 100 مليار ريال للمرة الأولى في التاريخ